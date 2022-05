Benzema prenota il Pallone d'oro. Henry: "Chiudete le votazioni, lo ha già vinto"

LA CONSACRAZIONE

Dopo il trionfo in Champions (e nella Liga) con il Real l'attaccante è il principale candidato per la conquista del prestigioso premio

Non ha alzato per primo la Coppa - la quattordicesima Champions nella storia del Real Madrid - perché ha voluto rendere omaggio al suo compagno di squadra Marcelo, alla sua ultima partita con la casacca blanca dopo 15 anni e 25 trofei conquistati. Ma il trionfo dei merengues nella finale di Parigi contro il Liverpool ha un peso doppio per Karim Benzema, che diventa il principale candidato per la conquista del prossimo Pallone d'oro in attesa del Mondiale in Qatar, dove potrebbe arrivare la definitiva consacrazione. "Chiudete le votazioni per il Pallone d'Oro, lo ha già vinto Benzema", la sentenza pronunciata dall'ex attaccante francese Thierry Henry alla fine della sfida dello Stade de France.

Nella finale Benzema è rimasto a secco - ha segnato, gol annullato per fuorigioco - ma il bilancio della sua Champions League in questa stagione dice quindici reti pesantissime, con due triplette consecutive contro il Psg nel ritorno degli ottavi di finale e contro il Chelsea nei quarti di andata e tre gol complessivi nella doppia incredibile semifinale contro il Manchester City di Pep Guardiola, e due assist in 12 partite. Grandi numeri, che si uniscono a quelli che hanno trascinato il Real Madrid anche alla conquista della Liga, 27 gol e 12 assist in 32 partite.

"Pallone d'Oro? Vediamo cosa succede, speriamo", ha detto l'attaccante francese commentando il trionfo sui Reds. Ma al momento la strada per il trofeo sembra spianata. Lo stesso compagno di squadra Thibaut Courtois, MVP della finale grazie alle sue grandi parata, si inchina al francese. "Punti al Pallone d'Oro? Impossibile che lo vinca un portiere, a maggior ragione se gioca in squadra con Benzema".