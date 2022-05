Real Madrid, Benzema: "Ancelotti il migliore al mondo". Courtois: "Dimostrato chi è il re d'Europa"

"Ancelotti? È il miglior allenatore al mondo". L'attaccante del Real Madrid Karim Benzema incorona il suo tecnico dopo la conquista della 14.a Champions nella storia del merengues. "La quinta Champions per me? Credo sia stata la più difficile. Abbiamo giocato con il Psg, il Chelsea, il Manchester City e ora il Liverpool - ha proseguito Benzema - È stata una Champions difficile ma l'abbiamo meritata, non c'entra nulla la fortuna. Siamo stati i migliori".

