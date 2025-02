Benfica-Monaco, prova a "corrompere" l'arbitro al Var con 50 euro: la foto virale

Siamo in pieno recupero della gara di ritorno del playoff Champions tra Benfica e Monaco. Il risultato è sul 3 a 3 che, considerando anche lo 0-1 dell'andata a favore dei lusitani, vede la squadra di casa qualificata. Un gol del Monaco però rimanderebbe il verdetto finale ai tempi supplementari. Così, ogni occasione va sfruttata per provare a portare la partita dalla propria parte. Questo dev'essere stato il pensiero di un tifoso del Benfica che, dopo un contatto sospetto nell'area di rigore transalpina, ha visto il direttore di gara venire richiamato al monitor per valutare un possibile rigore. Così, per provare a far pendere la decisione dalla propria parte e chiudere definitivamente il discorso qualificazione, il tifoso ha iniziato a sventolare una banconota da 50 euro davanti all'arbitro. Nyberg ha ovviamente ignorato l'offerta ma il siparietto, finito nelle inquadrature televisive, è diventato subito virale scatenando l'ironia del web. Per la cronaca, il fischietto svedese non si è fatto condizionare dall'offerta del tifoso, scegliendo di non concedere il penalty dopo aver rivisto le immagini al monitor.