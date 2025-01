Benfica, a Superga l'omaggio al Grande Torino

Una delegazione del Benfica è salita sul colle di Superga per omaggiare e ricordare il Grande Torino. "76 anni dopo, rendiamo omaggio alle vittime della tragedia che unì per sempre l'SL Benfica e il Torino Football Club. Non saranno mai dimenticati" si legge sui social del club portoghese dopo che una delegazione ha depositato una sciarpa davanti alla lapide di Valentino Mazzola e compagni. Fu proprio il Benfica, in un'amichevole disputata a Lisbona, l'ultima avversaria affrontata dagli 'Invincibili' il 3 maggio del 1949, il giorno prima del tragico incidente aereo al rientro della squadra granata in città. I lusitani, intanto, si preparano alla gara di Champions League contro la Juventus in programma questa sera, alle ore 21, all'Allianz Stadium.