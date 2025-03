Belgio, ex nazionale Vertonghen annuncia ritiro a fine stagione

L'ex difensore belga Jan Vertonghen ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a fine stagione. Il 37enne Vertonghen, ex giocatore del Tottenham che detiene il record per il maggior numero di presenze (157) con il Belgio, si era già ritirato dal calcio internazionale dopo il campionato europeo del 2024. "Nelle ultime settimane mi è diventato chiaro che queste saranno le mie ultime partite", ha detto martedì il capitano dell'Anderlecht. "Non è una decisione facile, ma è quella giusta. Ho notato che sta diventando sempre più difficile prepararmi fisicamente per gli allenamenti e le partite e mostrarmi come il giocatore che voglio essere. Non solo verso i tifosi e i miei compagni di squadra, ma anche verso me stesso. Ecco perché mi fermerò dopo questa stagione", ha aggiunto. Vertonghen ha giocato anche per l'Ajax e il Benfica in una carriera durata più di 18 anni.