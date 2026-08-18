Bedin (Lega Serie B): "Malagò motiverà sue scelte, non c'è preoccupazione"

18 Ago 2026 - 15:25
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"Non è il momento di commentare o di esprimere giudizi" sulle scelte finora fatte da Giovanni Malagò in seno alla Figc, come la nomina di Diana Bianchedi come capodelegazione e di Roberto Mancini, Claudio Ranieri e Gianfranco Zola come referenti del progetto". È la risposta del presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, a chi gli chiede un parere sul tema, durante la tradizionale conferenza stampa di presentazione del nuovo campionato: "Malagò ha fatto delle scelte sulle figure, che sono tutte di altissimo livello, e sui ruoli. Motiverà e spiegherà in maniera dettagliata queste sue scelte nel Consiglio Federale di settembre. Non c'è preoccupazione, c'è una presa d'atto. Era il tempo delle scelte". 

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