Bayern, senti Ribery: "Contro l'Inter grande sfida: non sarà semplice"

Un grande ex passato anche per la Serie A. Franck Ribery è diventato un grande del calcio europeo al Bayern Monaco e, a fine carriera, ha conosciuto anche il massimo campionato italiano con un'esperienza tra Fiorentina e Salernitana. Chi meglio di lui dunque può parlare della sfida in programma nei quarti di finale di Champions League tra l'Inter e i bavaresi: "È un buon momento per il Bayern Monaco, hanno fatto molto bene col Bayer Leverkusen e hanno un bel vantaggio in campionato. Spero che possano vincere sia la Bundesliga che la Champions League, per quello che ho visto sin qui la strada è quella giusta. Contro l'Inter però non sarà una sfida facile, è una squadra davvero forte. Sta andando bene già da un paio d'anni e ha buoni giocatori, sarà una sfida tra due grandi squadre".