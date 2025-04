"Siamo delusi, abbiamo di tutto. Abbiamo giocato contro la squadra più forte d'Italia, che ha subito solo due gol in Champions League prima di affrontarci. Credo che il secondo gol dell'Inter all'andata sia stato decisivo. I tifosi hanno visto che abbiamo dato tutto. È un peccato per loro perché la finale era a Monaco". Così Thomas Muller dopo il 2-2 in casa dell'Inter nel ritorno dei quarti di Champions League.