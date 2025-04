Bayern-Inter, Frattesi come Pandev nel 2011: gol vittoria all'87esimo ed esultanza fotocopia

Spesso si parla di corsi e ricorsi storici, ma quello che è successo ieri sera a Monaco di Baviera ha dell'incredibile. L'Inter ha vinto contro il Bayern all'Allianz Arena grazie a un gol quasi allo scadere, all'87esimo per la precisione, di Davide Frattesi che per celebrare un gol di importanza capitale si è tolto la maglia e ha inviato a correre verso il settore ospiti. Esplosione di gioia che a tutto il popolo interista ha ricordato il precedente del 2011 contro il Bayern: in quell'occasione era stato Pandev a fare male ai tedeschi con il gol qualificazione (in quel caso si trattava di ottavi di finale). L'elemento curioso che unisce questi due episodi, oltre al fatto che siano stati gol decisivi per una vittoria dei nerazzurri a Monaco di Baviera, è il minuto: in entrambi i casi la rete del vantaggio dell'Inter è arrivata all'87esimo, nella stessa porta. In più anche il macedone, come Frattesi, per esultare si era tolto la maglia. In quel caso fu il gol della qualificazione, oggi all'Inter per strappare un pass per le semifinali serviranno altri 90 minuti di sacrificio.