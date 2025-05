Bayern, doppia beffa: festa per il titolo rimandata e viaggio a Ibiza annullato

Prima ancora del fischio d’inizio però, era già arrivata una brutta notizia per i calciatori del Bayern: il ds del club, Max Eberl, aveva annunciato l'annullamento del viaggio-premio a Ibiza che i giocatori avrebbero voluto organizzato per festeggiare la conquista del titolo. Il dirigente dei bavaresi ha commentato così la scelta di non concedere la vacanza ai suoi: "Ne abbiamo sentito parlare anche noi e abbiamo voluto affrontato l'argomento con la squadra. Ne abbiamo discusso apertamente ieri e abbiamo detto che non era il caso. Il campionato non è finito. Di conseguenza, niente viaggi. Penso che non sia appropriato. Anche se fossimo già campioni, ci sono altri club che si stanno ancora battendo e la competizione è ancora in corso. Non è stato un grosso problema nemmeno per i giocatori. Che l'idea sia venuta fuori va bene. Che ne abbiamo parlato è ancora meglio. Ecco perché questa è la decisione presa."