BAYERN-BENFICA, MALORE PER UN TIFOSO SUGLI SPALTI: RIANIMATO PIÙ VOLTE

Uno spettatore dell'Allianz Arena è stato rianimato più volte prima di essere portato in ospedale questa sera, durante la partita tra Bayern e Benfica, ha annunciato il club bavarese. Dal 3' gli ultras della Südkurve di Monaco all'Allianz Arena hanno interrotto i loro incoraggiamenti, mentre i soccorritori sono intervenuti per mezz'ora nel settore sud-est dello stadio. Allo scoccare della mezz'ora, mentre i soccorritori abbandonavano l'area, gli ultras hanno lanciato un annuncio al megafono e hanno tolto le bandiere dalla tribuna. Al rientro dagli spogliatoi è stato mantenuto il silenzio, in uno stadio da 75.000 spettatori si sentivano solo i tifosi del Benfica.