Battaglia Coni-Figc, saranno 24 ore di trattative: e rischia pure Buonfiglio

La Giunta è composta da 16 componenti e serve la maggioranza per far passare il commissariamento. Nove voti, verrebbe da dire, ma la conta sarà influenzata sul numero effettivo dei votanti. Per esempio c'è chi non vorrebbe che partecipassero Diana Bianchedi (per 12 giorni capodelegazione della Nazionale) ed Elisabet Spina (responsabile settore femminile Milan) per motivi di conflitti di interessi ma nelle ultime ore è emersa pure la posizione del figlio di Buonfiglio, Marco, che lavora in "Elevate" agenzia di sport e intrattenimento che segue anche progetti direttamente legati al Venezia calcio. Insomma: se si tratta di cavilli, ogni fazione ha il suo. Chi deciderà? Se non saranno i revisori dei conti del Coni sarebbe proprio il presidente, altro aspetto delicato parlando di incompatibilità.