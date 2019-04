Batistuta: "Lautaro può dare molto all'Inter. Icardi? Mia moglie non sapeva niente dello spogliatoio"

01/04/2019

Grande festa a Firenze per i 50 anni di Gabriel Batistuta. L'indimenticato attaccante viola ha prima assistito in tribuna al Franchi alla sfida contro il Torino e poi ha ricevuto un autentico bagno di folla in una piazza della Signoria gremita da migliaia di tifosi. "Sono quasi vent'anni che non gioco più e invece l'amore è sempre lì. Essere festeggiato così davanti ai miei è stata un'emozione doppia". Poi un giudizio su Lautaro e sul caso Icardi: "Martinez è un grande giocatore, si sta adattando al calcio italiano, lo conoscevo. Spalletti mi ha chiesto di lui, gli ho detto che era buono. Può dare molto all'Inter. I problemi dello spogliatoio dovrebbero restare lì e questo all'Inter non succede... Mia moglie non ha mai saputo niente...".