Calcio

Bastoni: "Gattuso ci ha dato dei bei ceffoni, ci servivano"

05 Set 2025 - 23:02

Con il suo gol ha fissato il punteggio di Italia-Estonia sul 5-0. A fine partita ha parlato Alessandro Bastoni: "I cinque gol vengono dalla voglia che ci ha dato il mister. C'è poco da inventarsi in Nazionale, la qualità dobbiamo tirarla fuori noi prendendoci le responsabilità. Siamo stati determinati e concentrati. Gattuso ci ha dato grinta, carica e dei bei ceffoni che servono a svegliarci. Ne avevamo bisogno". L'Italia ha giocato con la difesa a quattro: "Mi piace anche perché in costruzione siamo a tre".

