Basta "scippi" tra nazionali: la Germania propone indennizzo per calciatori che cambiano federazione

Un tema sempre più attuale con il tema delle seconde generazioni: sempre più calòciatori infatti nascono e crescono in un Paese diverso da quello dei genitori e hanno la possibilità di scegliere tra le due nazionali- Sono tanti gli esempi che nel recente passato hanno fatto scalpore. Basti pensare al bomber dell'Italia di Gattuso, Matteo Retegui, che aveva iniziato la trafila giovanile con la maglia dell'Argentina. Un tema che ha riguardato anche Dean Huijsen: il golden boy, acquistato a peso d'oro in estate dal Real Madrid, ha scelto la Spagna nonostante le presenze con Under17, 18 e 19 con l'Olanda.