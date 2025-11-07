Baroni: "Sentimento e coraggio, nel derby i valori del Torino"

"I numeri mostrano differenze, dobbiamo portare il sentimento e incarnare la storia bellissima del Toro: vogliamo una partita di voglia e coraggio per cercare l'impresa": così il tecnico granata, Marco Baroni, presenta il derby della Mole contro la Juventus. "Sappiamo di affrontare una squadra forte, Spalletti ha toccato i tasti giusti - continua l'allenatore del Toro - ma noi siamo in crescita: la voglia è tanta e la squadra è accesa, scenderemo in campo con la luce negli occhi". Baroni sarà costretto a guardare la gara dalle tribune, perché squalificato: "È un grande dispiacere, soffrirò insieme ai ragazzi solo un pochi più distante - racconta in conferenza stampa - e in panchina ci sarà il mio vice Colucci, che ha bisogno di pochi input perché viviamo tutti i giorni insieme la squadra". Sulle scelte di formazione: "Israel sta recuperando ma ci sarà Paleari, le sue prestazioni ci permettono di non forzare il rientro di Franco - spiega sul portiere - e poi devo scegliere tra Tameze e Ismajli in difesa, sono entrambi affidabili. Regia? Ilic e Asllani hanno grandi qualità, sto cercando di gestirli al meglio".