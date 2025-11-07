Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Baroni: "Sentimento e coraggio, nel derby i valori del Torino"

07 Nov 2025 - 13:48
© Getty Images

© Getty Images

"I numeri mostrano differenze, dobbiamo portare il sentimento e incarnare la storia bellissima del Toro: vogliamo una partita di voglia e coraggio per cercare l'impresa": così il tecnico granata, Marco Baroni, presenta il derby della Mole contro la Juventus. "Sappiamo di affrontare una squadra forte, Spalletti ha toccato i tasti giusti - continua l'allenatore del Toro - ma noi siamo in crescita: la voglia è tanta e la squadra è accesa, scenderemo in campo con la luce negli occhi". Baroni sarà costretto a guardare la gara dalle tribune, perché squalificato: "È un grande dispiacere, soffrirò insieme ai ragazzi solo un pochi più distante - racconta in conferenza stampa - e in panchina ci sarà il mio vice Colucci, che ha bisogno di pochi input perché viviamo tutti i giorni insieme la squadra". Sulle scelte di formazione: "Israel sta recuperando ma ci sarà Paleari, le sue prestazioni ci permettono di non forzare il rientro di Franco - spiega sul portiere - e poi devo scegliere tra Tameze e Ismajli in difesa, sono entrambi affidabili. Regia? Ilic e Asllani hanno grandi qualità, sto cercando di gestirli al meglio". 

Ultimi video

06:15
DICH BARNABA patron Lille DICH

Barnaba:""Jonathan David? Difficile giocare in una squadra che non sia plasmata attorno a lui"

00:58
ALLEGRI E DOMANDA PELLEGATTI DICH

La domanda di Pellegatti manda in confusione Allegri: "PPDA? Faccio fatica coi numeri..."

01:15
MCH ARRIVI CDA JUVENTUS Comolli Chiellini Ferrero Scanavino Modesto MCH

Lo stato maggiore della Juve al Cda bianconero

00:28
MCH FRANCESCO GARINO TETHER JUVENTUS MCH

Tether entra nel Cda della Juve con Francesco Guarino

02:49
DICH CUESTA PRE MILAN DICH

Cuesta: "Non firmo per il pari"

02:16
Football Business Forum

Football Business Forum

01:51
DICH VAN DER SAR DICH

Van Der Sar: "Koopmeiners? Serve tempo, ma è stato un dei più forti centrocampisti in Italia"

01:36
Le magie di Samardzic

Atalanta, le magie di Samardzic

01:32
Sarri contro l'Inter

Sarri contro l'Inter: il bilancio è in positivo

01:43
Inter, segnano tutti

Inter, segnano tutti: Chivu ha una cooperativa del gol

01:57
I nuovi del Napoli

I nuovi del Napoli: luci e ombre

01:09
Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

01:33
Nuovo ruolo per Koop

La Juve scopre il nuovo Koopmeiners

01:08
DICH BARONI PRE JUVENTUS DICH

Baroni: "Portiamo in campo i nostri valori. La Juve sta bene"

02:53
Domani Parma-Milan

Allegri: Milan, attento al Parma

06:15
DICH BARNABA patron Lille DICH

Barnaba:""Jonathan David? Difficile giocare in una squadra che non sia plasmata attorno a lui"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:37
Atalanta: nessuna lesione alla coscia per Brescianini
16:05
Como, Fabregas alza l'asticella: "Europa? Tutto può succedere"
15:45
Inghilterra, Foden e Bellingham tornano tra i convocati
15:19
Parma, Cuesta: "Domani con tanto entusiasmo contro il Milan"
14:35
Razzismo, tensioni Aston Villa-Maccabi: 11 arresti