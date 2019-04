Messi, un altro record: 10 anni consecutivi sopra i 40 gol

01/04/2019

Lionel Messi ne ha combinata un'altra delle sue. A parte il gioiello su punizione, con la doppietta realizzata all'Espanyol il fuoriclasse argentino ha stabilito un record impressionante: per la decima stagione consecutiva ha superato quota 40 gol ufficiali. Nessuno nella storia è riuscito a fare altrettanto. Come spesso avviene in questi casi, il suo rivale principale è Cristiano Ronaldo, che in nove stagioni ha superato questa barriera, ma non in maniera consecutiva. Quello che gli sta intorno sembra un dettaglio secondario. Con qualunque compagno alle spalle, la sua regolarità non ha conosciuto autunni né inverni. Aveva alle spalle Xavi e Iniesta, adesso non li ha più ma non sembra fare molta differenza. Ma leggere dentro queste cifre è molto interessante, perché in questi 10 anni la Pulce ha superato per ben 5 volte quota 50 gol, con un record assoluto di 73 nella stagione 2011-12 e un bel 60 l'anno successivo. Tutto cominciò con Pep Guardiola, che nel 2008 iniziò la sua epopea nel Barcellona e valorizzò immediatamente le doti di goleador del gioiello che gli era stato messo a disposizione: in quella stagione 2008-209 Messi (che veniva da due totali di 16 e 17 gol nelle due stagioni precedenti) arrivò a quota 38, mentre l'anno successivo con 41 iniziò questa serie straordinaria che continua tuttora.

Anche nel passato il calcio ha regalato agli appassionati dei grandissimi goleador, ma una volta si giocava meno e le statistiche erano anche meno precise. Ma Alle spalle di Messi e Cristiano Ronaldo per trovare il terzo in questa speciale classifica dobbiamo andare indietro di diversi decenni per parlare nientemeno che di Pelè, capace di superare come Cristiano la quota di 40 gol in 9 stagioni, ma più distribuite rispetto al portoghese. Poi Gerd Muller, uno dei più grandi cannonieri di tutti i tempi, è arrivato a quota 40 in 7 stagioni. Per l'ungherese Ferenc Puskas le stagioni over 40 sono state 5. In un calcio un po' più moderno, il polacco Robert Lewandowski ha superato quota 40 per 3 volte, mentre Zlatan Ibrahimovic si è fermato a 2 e Ronaldo Fenomeno solo una volta ha superato quota 40. Sono tutte cifre che rendono ancora di più l'idea della grandezza di Lionel Messi, ma forse basta guardare una sua partita per togliersi ogni dubbio.