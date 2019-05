BARCELLONA, SUAREZ SI OPERA

09/05/2019

Il Barcellona perde Luis Suarez e l'Uruguay trema in vista della Copa America. L'attaccante blugrana ha rimediato una lesione al menisco del ginocchio destro e dovrà essere sottoposto a un'artroscopia, come comunica la società catalana su Twitter. Difficile che possa scendere in campo per la finale di Copa del Re, in programma il prossimo 25 aprile contro il Valencia. La Copa America 2019, che si terrà per la quinta volta in Brasile, inizierà tra circa un mese, il 14 giugno.