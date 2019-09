Suona come un avviso alla società, perché Leo Messi si sente "un jugador más", un giocatore come gli altri, ma in fin dei conti sa di non esserlo. Magari non detta legge sul mercato, ma sul suo futuro di sicuro sì: "Non ho intenzione di muovermi, - ha detto in una lunga intervista a Sport - voglio restare al Barcellona e chiudere qui la carriera perché questa è casa mia, ma voglio un progetto vincente".