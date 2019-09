Quella dell'esordio in Champions non è stata una delle serate migliori per il Barcellona. Oltre allo 0-0 portato via a Dortmund grazie a Ter Stegen, i blaugrana devono fare ora i conti con l'infortunio occorso a Jordi Alba. Il terzino sinistro spagnolo si è fermato ieri verso la fine del primo tempo ed è stato immediatamente sostituito da Sergi Roberto. Gli esami effettuati questa mattina, come comunicato dal club in una nota ufficiale, hanno riscontrato una lesione al bicipite femorale. Alba dovrà quindi osservare un periodo di stop e potrebbe saltare anche la sfida all'Inter, in programma il 2 ottobre al Camp Nou.