Barcellona, Flick difende arbitri della Liga: "Attacchi sconcertanti"

L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, si è detto indignato per la pressione esercitata sugli arbitri della Liga, riferimento palese alle numerose lamentele del Real Madrid nei confronti della classe arbitrale. "Quello che stanno facendo con gli arbitri in questo momento in Spagna è sconcertante - ha detto il tedesco in conferenza stampa alla vigilia del match col Las Palmas -. Tutti commettiamo errori e se ciò accade durante una partita, penso sia responsabilità degli allenatori e dei giocatori proteggere gli arbitri. Invece cerchiamo sempre delle scuse, se perdiamo è sempre colpa dell'arbitro. Dobbiamo fidarci di loro".