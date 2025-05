Trump "apre" a Russia a Mondiali in Usa, Infantino: "Non è possibile"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sostiene che l'opportunità per la Russia di partecipare ai Mondiali del 2026 potrebbe essere un "incentivo" per porre fine alla guerra in Ucraina. La nazionale di calcio russa è stata esclusa dalle competizioni internazionali da Fifa e Uefa dopo l'invasione dell'Ucraina da parte del paese nel 2022. Secondo le regole attuali, la Russia non parteciperà ai Mondiali del 2026, organizzati congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico. Intervenendo alla prima riunione della task force della sua amministrazione per i Mondiali del 2026, Trump ha affermato che il reinserimento della Russia nel torneo potrebbe porre fine alla guerra in Ucraina. Seduto accanto al presidente della Fifa Gianni Infantino, Trump non era a conoscenza del fatto che la Russia fosse stata esclusa dal torneo. "Non lo sapevo. È vero?", ha chiesto Trump a Infantino come riferisce la BBC. "È vero", ha replicato Infantino. "Per il momento sono banditi, ma speriamo che succeda qualcosa e che si raggiunga la pace, così che la Russia possa essere riammessa", ha aggiunto il presidente Fifa. Trump ha quindi chiarito che Infantino è "il capo" per quanto riguarda una decisione sulla partecipazione della Russia e che non ha "nulla a che fare" con qualsiasi richiesta di reintegrazione.