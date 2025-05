Febbre da Torino-Inter, stadio verso il tutto esaurito

La prevendita dei biglietti per la sfida tra Torino e Inter sta proseguendo a gonfie vele. Il club di via Viotti, infatti, ha annunciato che "lo stadio Olimpico Grande Torino si avvia verso il tutto esaurito". I tagliandi in curva Maratona sono terminati, mentre c'è ancora qualche disponibilità in curva Primavera e in Tribuna. Si gioca domenica alle 18, sarà la penultima apparizione casalinga della squadra di Paolo Vanoli, che dopo l'Inter affronterà il Lecce in trasferta e la Roma davanti ai propri tifosi nell'ultima giornata di campionato, il prossimo 25 maggio.