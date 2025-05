Sei minuti a San Siro contro il Barcellona prima del gol del pareggio di Acerbi, 6' nel ritorno casalingo contro il Bayern, 4 a Leverkusen (nell'unica sconfitta). Nelle 14 partite (1260 minuti recuperi esclusi) giocate in questa stagione in Champions League dall'Inter, i nerazzurri sono stati in svantaggio soltanto per 16 minuti complessivi. Un dato clamoroso, che testimonia il cammino strepitoso che ha portato gli uomini di Simone Inzaghi alla finale di Monaco.