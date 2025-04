Barcellona, Flick: "Arbitri vanno rispettati, noi in campo per vincere"

"Per me è solo sport, è solo calcio". Così l'allenatore del Barcellona Hansi Flick riferendosi all'arbitro basco che è scoppiato a piangere alla vigilia della finale di Coppa del Re contro il Real Madrid. "Dobbiamo proteggere tutti durante la partita. Abbiamo bisogno degli arbitri, e dobbiamo prenderci cura di loro e stare attenti. Non prendersi cura di loro non è fair play, non li si rispetta", ha aggiunto l'allenatore tedesco in conferenza stampa. Flick ha chiesto alla sua squadra "di divertirsi. È una finale, contro il Real Madrid, lo stadio è meraviglioso... Dobbiamo divertirci, lotteremo per questo. Abbiamo iniziato questo percorso all'inizio della stagione cercando di vincere titoli, e abbiamo l'opportunità di farlo in tre. Sappiamo che è difficile, perché è il Real Madrid". Riguardo al loro presunto status di favoriti, ha aggiunto: "Dobbiamo goderci la finale; abbiamo una squadra giovane. Sarà una grande esperienza per un gruppo giovane. Non ci sono favoriti in finale. Vogliamo lottare per il titolo". Riguardo a Ferran Torres, senza confermare né smentire la sua presenza, ha osservato che "ha giocato un ottimo ruolo alla Coppa, dimostrando sempre quanto sia bravo. 'Lewy' (Lewandowski, ndr) non può giocare, e Ferran sa anche come giocare in quel ruolo. I suoi compagni devono adattarsi al fatto che c'è un altro giocatore lì, con un livello di forza diverso. Sono contento di averlo".