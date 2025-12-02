Barça, mistero Araujo: non è sereno, niente Atletico e fuori a tempo indeterminato

Il difensore centrale del Barcellona Ronald Araujo ha deciso di fermarsi a tempo indeterminato. Questo quanto riferito dal suo allenatore Hansi Flick alla vigilia del match di Liga contro l'Atletico Madrid (trasmesso in co-esclusiva sui canali Mediaset). Il tecnico tedesco non ha voluto rilasciare altre dichiarazioni sul momento del centrale, rifiutando di rispondere alle domande dei cronisti. Il difensore dell'Uruguay non si è più visto in campo dopo l'espulsione che ha segnato la trasferta di Champions dei blaugrana a Stanford Bridge contro il Chelsea: l'impressione è che Araujo non sia sereno. Per questo, in accordo con la società, il classe '99 ha deciso di fermarsi fin quando non tornerà a stare bene.