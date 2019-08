Balotelli si fa gli auguri : "La vecchiaia non mi cambia"

Mario Balotelli compie 29 anni e festeggia su Instagram, facendosi gli auguri con l'applicazione 'Faceapp' che invecchia. "Tanti auguri a me. La vecchiaia non mi cambia", scrive il calciatore ancora senza squadra, sotto una foto che lo ritrae con rughe e barba bianca. L'attaccante svincolato dall'Olympique Marsiglia, non sa ancora dove giocherà nella stagione che ormai e' iniziata. Ha ricevuto offerte dal Flamengo, ma l'Italia resta per lui la priorità.