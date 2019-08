Gabigol chiama Balotelli: "Vuole il Flamengo, spero che arrivi"

LA TRATTATIVA

Gabigol conferma l'interesse del Flamengo per Mario Balotelli e lo stesso attaccante in prestito dall'Inter si è attivato per facilitare la buona riuscita dell'operazione. "Parliamo praticamente ogni giorno. Di tutto, non solo di calcio - ha dichiarato il brasiliano -. Spero vivamente che possa arrivare, lui lo desidera molto e io faccio il tifo per lui. Spero davvero che riesca a diventare uno di noi, ci darebbe una grossa mano. Sarebbe spettacolare".

Dopo De Rossi, dunque, un altro italiano è pronto a volare in Sudamerica. Oltre al richiamo di Gabigol, però, a convincere SuperMario potrebbe essere la ricca offerta messa sul piatto dai brasiliani, ineguagliabile per squadre come Brescia e Verona che hanno mostrato un certo interesse: il club più famoso del Brasile, infatti, avrebbe offerto oltre 15 milioni per 18 mesi, mettendo sul piatto anche un posto al fratello Enock al Boavista, società che milita nel campionato di Serie D. Inoltre ad affascinare Balo ci sarebbe la possibilità di giocare la Copa Libertadores.

Vedi anche Calcio estero Balotelli, più di 15 milioni per 18 mesi dal Flamengo. E una squadra per il fratello