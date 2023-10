Balotelli risponde a Ibrahimovic e lo provoca: tag social con la Champions League

Botta e risposta tra Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic. Alle parole di Ibra sulla carriera dell'attaccante dell'Adanasport "Mario ha sprecato le sue occasioni [...]" e sul paragone tra il tacco di Leao contro il Newcastle e quello di SuperMario a Los Angeles "Solo i geni capiscono cosa devono fare lì. Per questo lui è la e Balotelli è in tribuna", SuperMario ha risposto via social. Sul profilo Instagram di Balotelli è apparsa una story - con annesso tag a Ibrahimovic - che lo vede alzare la Champions League, trofeo a lungo inseguito e mai vinto dallo svedese.