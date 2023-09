Balotelli: "Osimhen mi ha deluso. Mourinho impari a prendersi le responsabilità da uomo"

LE PAROLE

L'ex attaccante di Inter e Milan: "Il Napoli ha sbagliato a pubblicare quel video, ma anche lui con i tifosi"

Dopo essersi proposto scherzosamente al Milan, Mario Balotelli è tornato a parlare dei temi più caldi che circolano nel calcio italiano. Dalle scintille tra Napoli e Osimhen al momento negativo di José Mourinho con la Roma, SuperMario non ha usato mezze misure nei commenti. "Il video postato dal Napoli è senza senso, mi avrebbe fatto infuriare. Ma contro l'Udinese Osimhen mi ha deluso, avrebbe dovuto calciare il rigore". Su Mourinho: "Dovrebbe assumersi più responsabilità".

Ospite su Tv Play, l'ex Inter e Milan ha parlato di quanto successo a Napoli dopo il video pubblicato su TikTok che Osimhen, il suo entourage e non solo hanno giudicato irrispettoso, scatenando voci di mercato e reazioni social poco pacate. "Quel video è stato senza senso, non capisco perché postare una roba del genere. In questo momento non si scherza su Osimhen, ci vuole rispetto e anche lui avrebbe dovuto avere rispetto dei tifosi e non togliere le foto da Instagram, perché loro non hanno fatto niente. Se lo avessero avvisato non avrebbe mai dato il consenso a una roba del genere".

Il futuro del centravanti nigeriano sembra lontano da Napoli: "Penso possa restare lì ancora un altro anno, ma non di più. Non credo però che chiederà la cessione per questa cosa qui, non è fattibile". Poi Balotelli ha criticato Osimhen per il mancato rigore calciato con l'Udinese dopo le polemiche: "Mi ha un po' deluso, avrebbe dovuto calciarlo lui. Poi ha fatto bene a non esultare".

Un altro tema caldo della Serie A è il peggiore inizio della Roma nell'era dei tre punti a vittoria e il peggiore inizio in carriera di Mourinho. Proprio lo Special One per Balotelli dovrebbe cambiare l'atteggiamento: "Sinceramente alcune volte dovrebbe prendersi le responsabilità da uomo, così come si prende gli elogi. In ogni caso è ingiusto parlare troppo di problemi a inizio campionato, è troppo presto. Detto questo solo un giocatore della Roma attuale giocherebbe nella Juve, Lukaku".