Under 21: Baldini si gode i suoi gioielli

Piccoli italiani crescono. La Nazionale Under 21 di Silvio Baldini disintegra 6-2 la Polonia a Pescara in una partita che doveva vincere con due gol di scarto per scavalcare gli avversari e conquistare il primo posto nel girone e la qualificazione alla fase finale. Tutto molto bello (avrebbe detto un Bruno Pizzul cantore di tante Under del passato...) e tutto anche molto facile. Perchè questi azzurrini hanno qualità e in panchina sono guidati alla grande dal tecnico carrarino. Che ci ha messo anche del suo, a livello tattico: giocare senza un centravanti di ruolo in una partita da vincere a tutti i costi con ampio margine poteva sembrare un mezzo suicidio. Invece Cissè schierato falso 9 con Liberali e Koleosho ai fianchi e il supporto di capitan Ndour si è rivelata la mossa giusta. La doppietta del centrocampista viola (da antologia il suo gol da 70 metri , i gol di Koleosho (la punta del Paris FC ha sbloccato il risultato mettendo in discesa la sfida) e dei nuovi entrati Lipani, Fini e Cherubini sono le firme di una serata esaltante. Unico piccolo neo, l'involuzione del milanista Camarda: il suo errore dal dischetto in Armenia poteva costare carissimo (poi ci aveva pensato il compagno di squadra milanista Cisse a segnare il gol-vittoria) e il suo mancato utilizzo dal primo minuto all'Adriatico non ha creato problemi all'Italia. Anzi, neppure il suo ingresso in campo proprio al posto di Cissè ha dato indicazioni particolarmente positive. Ed è possibile-probabile che in futuro - se e quando Baldini vorrà tornare a giocare con il vero centravanti - il posto a Camarda possa soffiarlo Raimondo, il bomber del Frosinone.