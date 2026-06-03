Cinque Daspo per assalto a bus di tifosi in Brianza, uno della durata di 8 anni

03 Giu 2026 - 09:45
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Cinque ultras del Lecco sono stati sottoposti a Daspo urgenti (e perquisizioni domiciliari), tra cui uno della durata di otto anni, con l'accusa di aver preso parte la sera del 6 maggio scorso a un assalto, lungo la strada statale 36, al pullman dei tifosi del Giana Erminio, con pericolose manovre in auto e lancio di sassi. L'operazione è stata eseguita il 22 maggio e resa nota oggi dalla Questura di Monza con un comunicato. I tifosi del Giana Erminio stavano rientrando dopo il match contro il Lecco valido per il campionato di serie C quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un'auto con a bordo alcuni supporters lecchesi ha tentato ripetutamente di bloccare la marcia del pullman sulla superstrada, cercando di costringerlo a deviare verso un'area di sosta dove era appostato il resto del gruppo ultras, pronto a far scattare l'aggressione fisica. La prontezza di riflessi dell'autista del mezzo ha evitato il blocco stradale ma, durante le manovre, un sasso lanciato dagli ultras ha colpito e danneggiato il parabrezza anteriore del pullman. Grazie alle indagini i primi cinque responsabili sono stati identificati. A casa loro è stato sequestrato materiale ritenuto utile a rintracciare anche gli altri partecipanti all'agguato. Oltre alla denuncia, il Questore di Monza ha emesso i provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. 

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