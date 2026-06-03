Dalla Germania: Hummels, Mueller e Sommer pronti a rilevare Estrela Amadora

I campioni del mondo tedeschi Thomas Mueller e Mats Hummels sarebbero pronti a entrare nel mondo della proprietà calcistica con l'acquisto del club portoghese Estrela Amadora, insieme al portiere dell'Inter, Yann Sommer e a un gruppo di investitori. Lo riferisce Bild, secondo cui l'operazione sarebbe ancora in fase di progettazione ma avanzata. L'obiettivo sarebbe rilevare il club di prima divisione portoghese e svilupparne il potenziale sportivo, puntando a portarlo stabilmente nella parte alta della classifica. L'Estrela Amadora ha rischiato la retrocessione nella scorsa stagione, ma il progetto dei tre ex giocatori del Bayern Monaco punterebbe alla valorizzazione dei giovani talenti e a una ristrutturazione gestionale del club. Mueller e Hummels, che saranno anche opinionisti per la Coppa del Mondo 2026, dovrebbero assumere un ruolo da investitori strategici, contribuendo con rete di contatti ed esperienza sportiva, mentre il capitale principale verrebbe garantito da altri investitori. Nel progetto sarebbe coinvolto anche Johannes Moesmang, attuale player manager del Bayern Monaco, che potrebbe entrare nella struttura dirigenziale del club portoghese. La dirigenza del Bayern sarebbe stata informata e non avrebbe posto ostacoli al suo eventuale trasferimento.