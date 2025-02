Azzurre verso Galles, Giacini e Piemonte 'siamo forti'

Grandi cose come quelle mostrate di recente (e non solo) da Martina Piemonte, che dopo aver saltato la trasferta tedesca dello scorso dicembre si è ripresa l'Italia a suon di gol - compresi i 4 da copertina realizzati nel match contro l'Inter - e grandi prestazioni. Anche lei, come la sua compagna di reparto, dribbla le gioie del recente passato per viversi appieno le emozioni di questi giorni. "Il Galles è una squadra da non sottovalutare - ha evidenziato la bomber della Lazio - le prossime due gare saranno importanti e noi vogliamo dimostrare di essere in costante crescita. Non conta contro chi giochiamo, l'importante è continuare a lavorare bene e affrontare ogni partita come fosse l'ultima, con lo spirito di gruppo e la consapevolezza con cui scendiamo in campo da più di un anno. È questa il percorso da seguire per prepararci al meglio per l'Europeo, anche se mancano ancora molti mesi".