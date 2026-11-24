"Inoltre, chiunque altro si candidi contro di lui molto probabilmente non disporrà dei mezzi finanziari necessari per competere ad armi pari". La posizione di Infantino è apparsa vulnerabile dopo che è emerso che stava elaborando un piano - denominato 'Fifa Forward Enterprise' (FFE) - per vendere a investitori privati quote della Coppa del Mondo e di altre competizioni. Prima che il progetto FFE venisse accantonato, Infantino aveva scritto a tutte le 211 federazioni affiliate, promettendo loro 40 milioni di dollari (30 milioni di sterline) qualora avessero sostenuto l'iniziativa. Lars-Christer Olsson, ex amministratore delegato della Uefa, ha sottolineato ai microfoni di BBC Sport che la questione "cruciale" è: "cosa promette esattamente e a quali condizioni? Proprio come ha già fatto in passato, quando ha promesso denaro in cambio del sostegno dei membri al suo progetto FFE?".