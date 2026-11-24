Fifa, altra bufera su Infantino: "39 voli privati in 115 giorni per la rielezione"
Un'analisi di BBC Sport svela i 39 voli privati in 32 Paesi effettuati da Gianni Infantino in pochi mesi: crescono le polemiche su clima, fondi FIFA e rielezione
Da quando ha avanzato il piano per la vendita di una quota della Coppa del Mondo, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha viaggiato incessantemente in giro per il mondo a bordo di jet privati. Secondo un'analisi di BBC Sport, dal 28 luglio - data in cui è trapelata la notizia - Infantino ha effettuato 39 voli privati (una media di uno ogni tre giorni), visitando 32 Paesi diversi. La ricerca indica che, nell'arco di 115 giorni, ha percorso oltre 102.800 miglia aeree, trascorrendo poco meno di nove giorni in volo
I critici hanno accusato Infantino di sfruttare le risorse a sua disposizione in quanto presidente per favorire la propria campagna di rielezione nella votazione prevista per il prossimo marzo. È stato sollevato il dubbio che le promesse fatte o il sostegno offerto durante tali visite possano essere stati, in parte, motivati proprio dalla sua campagna elettorale. La Fifa ha dichiarato che Infantino ha il "dovere statutario di mantenere e sviluppare buone relazioni tra la Fifa, le confederazioni, le 211 federazioni affiliate, gli organismi politici e le organizzazioni internazionali".
Tuttavia, il numero di Paesi visitati è quasi il doppio rispetto ai 18 toccati nello stesso periodo nel 2015. L'articolo iniziale del 'Times', che ha svelato il piano di Infantino per la Coppa del Mondo, ha scatenato un'ondata di critiche a livello globale. Ciononostante, come rilevato da BBC Sport, molti osservatori ritengono che Infantino sia ora il favorito per la rielezione in primavera, dato che i suoi oppositori hanno faticato fino all'ultimo a trovare un candidato da contrapporgli. Sembra inoltre che Infantino sia riuscito a consolidare il proprio consenso in tutto il mondo; secondo i critici, i suoi continui viaggi hanno rappresentato un elemento chiave di tale strategia.
Sono state sollevate preoccupazioni anche riguardo all'impatto ambientale dei suoi numerosi spostamenti. Miguel Maduro, ex presidente del comitato di governance della Fifa, ha affermato che i viaggi di Infantino fanno "parte della sua campagna elettorale". Ha dichiarato a BBC Sport: "Il problema, in questo caso, è che la Fifa non dispone di norme sul finanziamento delle campagne elettorali; di conseguenza, il presidente può sostenere di recarsi in un determinato luogo per impegni istituzionali, quando in realtà sta sfruttando l'occasione, seppur indirettamente, per fare campagna elettorale.
"Inoltre, chiunque altro si candidi contro di lui molto probabilmente non disporrà dei mezzi finanziari necessari per competere ad armi pari". La posizione di Infantino è apparsa vulnerabile dopo che è emerso che stava elaborando un piano - denominato 'Fifa Forward Enterprise' (FFE) - per vendere a investitori privati quote della Coppa del Mondo e di altre competizioni. Prima che il progetto FFE venisse accantonato, Infantino aveva scritto a tutte le 211 federazioni affiliate, promettendo loro 40 milioni di dollari (30 milioni di sterline) qualora avessero sostenuto l'iniziativa. Lars-Christer Olsson, ex amministratore delegato della Uefa, ha sottolineato ai microfoni di BBC Sport che la questione "cruciale" è: "cosa promette esattamente e a quali condizioni? Proprio come ha già fatto in passato, quando ha promesso denaro in cambio del sostegno dei membri al suo progetto FFE?".