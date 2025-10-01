Logo SportMediaset
Calcio

Champions League: Daspo europeo per tre tifosi dello Slavia Praga

01 Ott 2025 - 14:11

Tre tifosi dello Slavia Praga tra i 29 e i 39 anni sono stati denunciati dalla polizia per oltraggio e resistenza. Primia dell'incontro di Champions League di ieri sera contro l'Inter si sono resi protagonisti di alcuni momenti di tensione con le forze dell'ordine in piazza Duomo. I tre, identificati durante le operazioni di filtraggio all'ingresso dello stadio, facevano parte dei circa 1.500 tifosi dello Slavia Praga che nel centro di Milano hanno cercato di srotolare uno striscione con insulti contro la polizia. Durante le operazioni di sequestro della scritta, i tifosi hanno lanciato alcuni oggetti contro le forze dell'ordine e una bottiglia ha colpito alla testa un poliziotto, che ha riportato una ferita lacero contusa. Nei confronti dei tre tifosi è stato emesso anche un Daspo, della durata di un anno, a livello europeo. 

