Mondiali: Italia, con la Norvegia record d'incassi a San Siro

Sono 69.020 gli spettatori presenti a San Siro per Italia-Norvegia, sfida valida per l'ultima giornata del girone delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Una gara che ha fatto segnare il nuovo record di incassi per una partita della Nazionale, con 1.931.364 euro dal botteghino. Superate le ultime due gare disputate dagli azzurri a San Siro: quella contro la Germania della Nations League 2024/25 (60.334 spettatori con un incasso di 1.683.000 euro) e quella contro la Francia sempre nella Nations League 2024/25 (68.158 spettatori con incasso di 1.652.799 euro).