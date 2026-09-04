Fiorentina, Grosso lancia la carica: "Niente alibi, pronti per il Torino"

"È una partita contro un avversario che come noi non ha iniziato bene. Siamo pronti ad affrontarla, ci siamo preparati e analizzato quello che è successo. Siamo consapevoli delle nostre qualità. Domani vogliamo ottenere qualcosa di bello". Così l'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso in conferenza stampa alla vigilia della terza giornata di campionato, che domani alle 15, allo stadio Artemio Franchi, vedrà i viola impegnati contro il Torino in una partita che per le due squadre, accomunate da una 'falsa partenza', si preannuncia carica di tensione.



"Non ci nascondiamo dietro a un dito. Sicuramente abbiamo commesso degli errori nelle prime due partite. l'obiettivo è migliorarsi e crescere. Analizziamo le difficoltà senza andare alla ricerca di un colpevole. Il dato delle prime due giornate è oggettivamente negativo. È finito il tourbillon di notizie di mercato", spiega il tecnico gigliato. La Fiorentina ha collezionato due sconfitte con sette gol subiti e nessuno segnato. "Ci sono stati tantissimi cambiamenti nella squadra - aggiunge Grosso - I giocatori partiti sono stati contenti di essere andati via. Percepisco un'energia nuova e lavoriamo per smussare quello che non sta andando, a partire dalla gara di domani".