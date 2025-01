Athletic Bilbao, Valverde: "Meglio per noi se Olmo domani non c'è"

"Olmo è un giocatore straordinario e se non può giocare domani, per noi, beh cosa posso dire? Mi dispiace per la situazione in cui si trova, perché se potesse giocare porterebbe prestigio alla competizione, ma se non ci sarà contro di noi, tanto meglio". Così il tecnico dell'Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, commenta la situazione del giocatore, che il Barcellona con tutta probabilità non potrà schierare domani contro i baschi nella semifinale della Supercoppa spagnola a Gedda, in Arabia Saudita. Il Barcellona è impegnato sul fronte legale e burocratico per ottenere il tesseramento del fantasista della nazionale spagnola per la seconda metà della stagione dopo che la sua licenza è scaduta alla fine del 2024 per mancanza dei requisiti finanziari e i precedenti tentativi di riammetterlo sono stati respinti in tribunale. Il club catalano ha portato oggi il caso davanti alla massima corte sportiva spagnola ma finché non ci sarà un verdetto o una misura temporanea che conceda nuove licenze, non potrà schierare Olmo e nemmeno l'attaccante Pau Victor, che è nella sua stessa situazione. Entrambi i giocatori si sono recati in Arabia Saudita per lo scontro con i vincitori della Coppa del Re, l'Athletic, ma al momento non possono scendere in campo. Valverde domani cercherà anche una rivincita sul suo ex club, che nel gennaio 2020 lo esonerò - nonostante avesse vinto i due ultimi campionati - dopo una sconfitta proprio in semifinale della Supercoppa, contro l'Atletico Madrid, e sempre nello stesso stadio di Gedda, il 'King Abdullah Sports City' dove si giocherà domani. "So di aver giocato la mia ultima partita del Barca come allenatore qui, nello stesso stadio - ha ricordato -. È successo, ora sono in un altro posto, molto felice e domani è una partita diversa". L'altra semifinale, in programma mercoledì, vedrà di fronte il Real Madrid e il Maiorca. La finale per la conquista del trofeo si giocherà domenica prossima.