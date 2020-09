Serie A, Torino-Atalanta 2-4: Gomez da applausi, Belotti non basta

TORINO-ATALANTA 2-4

di

STEFANO RONCHI

Parte bene il campionato dell'Atalanta. In attesa del recupero con la Lazio, nella seconda giornata di Serie A gli uomini di Gasperini battono 4-2 il Torino e iniziano la stagione con una bella vittoria in trasferta. All'Olimpico gol e spettacolo nel primo tempo. Belotti apre la danze all'11', poi Gomez, Muriel e Hateboer (13', 21' e 42') ribaltano il risultato e il "Gallo" accorcia le misure (43') firmando una doppietta. Nella ripresa poi De Roon (54') cala il poker e chiude la gara. Atalanta show: il Torino si inchina lapresse

LA PARTITA

Quarantacinque giorni dopo l'uscita di scena dalla Champions a Lisbona, l'Atalanta torna in campo e sfoggia subito il meglio del repertorio dimostrando di essere già in palla alla prima gara ufficiale della nuova stagione. A farne le spese è il Torino, alle prese invece con il complicato "apprendistato" dettato dall'arrivo di Giampaolo e diverse difficoltà di assestamento tattico e caratteriale nonostante i guizzi di Belotti.

All'Olimpico Gasperini si presenta col trequartista e due punte, affidandosi ai "vecchi" ma cambiando "pelle". Modulo più aggressivo per dare solidità alla manovra e imprevedibilità alla fase offensiva con tanti uomini pronti ad attaccare gli spazi. Come da copione, la Dea pressa alta e si affida alle giocate di Gomez tra le linee. Hateboer e Gosens spingono sugli esterni e il match si gioca tutto sulle corsie con i granata pronti a sfruttare le ripartenze e il gioco aereo delle punte. Per l'Atalanta il primo campanello d'allarme arriva da un sinistro di Zaza che si stampa sulla traversa dopo un un'ingenuità di Sutalo, poi il Torino passa in vantaggio con un diagonale di Belotti dopo un'azione in verticale di Rincon. Gol che accende il match e sveglia la Dea, brava a pareggiare subito i conti con una magia di Gomez dal limite e poi a ribaltare il risultato con una girata chirurgica di Muriel. Due lampi che in otto minuti cambiano il match.

Corta e compatta, l'Atalanta gioca a memoria sugli esterni appoggiandosi alla fisicità di Zapata. Ancora a caccia di un'identità tattica e con poca cattiveria agonistica, il Toro invece perde le misure in mediana e si affida solo alle incursioni centrali di Belotti per spaccare la difesa bergamasca. A ritmi alti, dopo mezz'ora di gioco, è la Dea a fare il match puntando sull'uno contro uno a tutto campo, mostrando idee chiare e consapevolezza nei propri mezzi senza paura di rischiare. Pescato perfettamente da Gomez, Hateboer firma il tris dopo un bel cambio di gioco, ma i granata non mollano e allo scadere del primo tempo accorciano le misure con un colpo di testa del Gallo.

Rete che non lascia strascichi nella testa dei nerazzurri, che nella ripresa riprendono subito il filo del discorso insistendo sulle corsie e sfruttando l'ampiezza con i cambi di gioco. Muriel spara a lato da buona posizione, poi Hateboer sbaglia tutto di testa a due passi da Sirigu. Errori che non rallentano la pressione nerazzurra, ma preparano solo il terreno per il poker di De Roon, perfettamente pescato in area col contagiri da Muriel. Colpo che riporta l'Atalanta avanti di due reti e chiude virtualmente la gara. Nell'ultima mezz'ora Gasperini fa entrare infatti Malinovskyi e la Dea controlla la gara piazzandosi nella metà campo granata e gestendo il possesso fino al triplice fischio. L'Atalanta è già in palla, rischia e gira a mille, il Torino invece incassa la seconda sconfitta in due gare e inizia nel peggiore dei modi la stagione confermando i dubbi sulla rosa a disposizione di Giampaolo e le difficoltà a trovare la quadra.



LE PAGELLE

Gomez 7,5: inventa calcio in ogni zona del campo prendendo per mano la squadra. Sbaglia la chiusura su Rincon nel vantaggio granata, ma poi rimette la gara in carreggiata prima firmando il pareggio con una magia e poi servendo gli assist a Muriel e Hateboer

Muriel 7: nell'attacco a due è il partner perfetto per Zapata. Si muove sul filo del fuorigioco in punta di piedi e segna il 2-1 con un diagonale da bomber vero. Movenze essenziali e piedi raffinatissimi. Suo l'assist a De Roon

Gosens e Hateboer 7: spingono senza timori creando spesso la superiorità e trovando il fondo. Sempre pronti ad appoggiare la manovra offensiva per far saltare il banco. Più pericoloso, l'olandese va anche a bersaglio

Belotti 7: tiene il Torino a galla da solo. Non solo con i due gol, ma anche con la testardaggine con cui tiene sempre impegnata la difesa bergamasca

Zaza 5,5: corsa e fisicità, ma poca lucidità. Centra una traversa, poi Toloi & Co. gli stanno addosso usando anche le maniere forti e si innervosisce. Qualche fischio al cambio

Murru 5: le geometrie dell'Atalanta fanno male soprattutto dalla sua parte, dove prima Muriel e poi Hateboer trovano i varchi giusti per colpire. Poco coraggioso, resta sempre troppo basso



IL TABELLINO

TORINO-ATALANTA 2-4

Torino (4-3-1-2): Sirigu 5,5; Vojvoda 5, Bremer 5,5, Nkoulou 5,5, Murru 5; Meitè 5,5, Rincon 6 (35' st Segre sv), Linetty 5 (19' st Lukic 5,5); Berenguer 6 (19' st Verdi 5,5); Zaza 5,5 (30' st Millico 5,5), Belotti 7.

A disp.: Rosati, Milinkovic-Savic, Lyanco, Izzo, Iago Falque, Ansaldi, Edera, Buongiorno. All.: Giampaolo 5

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 6; Toloi 6, Caldara 5,5 (1' st Palomino 6), Sutalo 5,5; Hateboer 7, De Roon 7, Freuler 6,5, Gosens 7 (39' st Mojica sv); Gomez 7,5 (39' st Pasalic sv); Zapata 6,5 (39' st Lammers sv), Muriel 7 (19' st Malinovskyi 6,5).

A disp.: Carnesecchi, Rossi, Da Riva, Ruggeri, Traore. All.: Gasperini 7

Arbitro: Irrati

Marcatori: 11' Belotti (T), 13' Gomez (A), 21' Muriel (A), 42' Hateboer (A), 43' Belotti (T), 9' st De Roon (A)

Ammoniti: Zaza (T); Caldara, Freuler (A)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- L'Atalanta non segnava quattro gol in trasferta in Serie A da marzo contro il Lecce.

- Luis Muriel dell’Atalanta ha realizzato nove reti all’esordio stagionale in Serie A - dal 2011/12 almeno tre in più di ogni altro giocatore nel campionato.

- Andrea Belotti ha segnato ora 81 gol in Serie A con la maglia del Torino, arrivando al terzo posto tra i migliori marcatori granata.

- L'Atalanta ha segnato 11 gol nelle ultime due sfide contro il Torino in Serie A, una rete in più che nelle precedenti 12 gare.

- Per la terza volta in Serie A Alejandro Gómez ha segnato e fornito due assist in una singola partita.

- Alejandro Gómez è riuscito a segnare contro il Torino in Serie A dopo 11 sfide senza reti.

- Alejandro Gómez ha collezionato la sua 200ª presenza in Serie A con la maglia dell'Atalanta, raggiungendo Cristiano Doni al sesto posto della classifica per presenze in nerazzurro nella competizione.

- Da quando è arrivato in Serie A nel 2010/11 Alejandro Gómez ha fornito 70 assist, inclusi i due odierni: nel periodo nessuno ha fatto meglio (70 passaggi vincenti anche per Miralem Pjanic).