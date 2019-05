Serie A, Lazio-Atalanta 1-3: disastro Wallace, Gasp vede la Champions

05/05/2019 di MAX CRISTINA

LA PARTITA

Il sogno Champions dell'Atalanta continua ed è più vivo che mai. Gli undici di Gasperini dopo aver conquistato il San Paolo hanno portato via il bottino pieno anche in casa della Lazio in uno scontro diretto per le zone nobili della classifica. Il 3-1 in rimonta ha messo in mostra la differenza tra i nerazzurri e i biancocelesti nel momento chiave della stagione, con l'Atalanta brava a non disunirsi dopo l'immediato svantaggio firmato da Parolo e perfetta nell'approfittare della giornata da tre in pagella di Wallace. Il difensore lanciato in campo da Inzaghi al posto di Luiz Felipe è stato protagonista in negativo in tutti i gol degli orobici, acutizzando i limiti di gioco e condizione dell'intera squadra biancoceleste, sconfitta meritatatamente e fischiata dai propri tifosi.



Eppure l'approccio alla gara delle due squadre avrebbe lasciato pensare a uno svolgimento diverso dell'intera sfida, con la Lazio all'ultima chiamata per sperare ancora nella Champions e un'Atalanta comunque reduce da una rimonta in classifica - e la finale conquistata in Coppa Italia - faticosa. Al 3' il vantaggio di Parolo con un inserimento in area a sfruttare un assist di Caicedo ha sbloccato il match, ma per il primo quarto d'ora c'è stata solo la Lazio in campo costringendo Gollini agli straordinari su un tiro da fuori di Immobile. Questa però, oltre a essere l'unica vera occasione per il centravanti biancoceleste, è anche l'ultima chance creata dagli uomini di Simone Inzaghi.



Da lì in poi l'Atalanta ha preso coscienza del gioco, occupando costantemente la metà campo avversaria e costringendo la Lazio su un terreno di corsa e scambi in velocità non propriamente suoi. Al resto ci ha pensato, come detto, Wallace. Zapata al 17' ha preso le misure della retroguardia avversaria facendosi trovare libero in area ma sparando in curva Nord, mentre cinque minuti più tardi approfittando di un errore in rinvio di Wallace ha firmato il pareggio infilando in rete una conclusione sporca di Freuler. Poco dopo Ilicic ha sfiorato il gol con un diagonale mancino tagliando alle spalle del difensore brasiliano, ma è nella ripresa che l'Atalanta - approfittando della giornataccia del numero 13 biancoceleste, tenuto in campo da Inzaghi nonostante le difficoltà e un piccolo infortunio - ha dilagato.



Dopo pochi secondi dall'intervallo Ilicic ha scaldato le mani a Strakosha vincendo un duello di forza con Bastos, immagine chiara della partita, mentre al 58' è arrivato l'episodio che ha cambiato del tutto il match: Wallace ha rilanciato goffamente il pallone a centrocampo regalandolo a Gomez che di forza lo ha dribblato in area servendo a Castagne il pallone del 2-1. Una rete a cui la Lazio non ha saputo reagire, che ha gelato lo stadio - fatta eccezione per i fischi incessanti al proprio difensore - e che ha condotto l'Atalanta sul velluto tra una triangolazione e l'altra nel diluvio dell'Olimpico. Al 76' è poi arrivato anche l'1-3 con l'autorete dello stesso Wallace in marcatura su Djimsiti facendo diluviare ancora di più sul bagnato in casa Lazio.