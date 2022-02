Serie A: Fiorentina-Atalanta 1-0, la Viola sogna la Champions con Piatek

FIORENTINA-ATALANTA 1-0

Un gol del polacco nella ripresa decide la sfida del Franchi. La Dea manca l'aggancio alla Juve al 4° posto

di

Andrea Ghislandi

Nel lunch-match della 26a giornata di Serie A, la Fiorentina batte 1-0 l'Atalanta e sale a 42 punti, a -5 dalla Juve quarta che però ha una gara in più. La Dea, invece, manca l'aggancio ai bianconeri. Nel primo tempo occasioni per Gonzalez, Sottil e Koopmeiners, ma Musso e Dragowski si fanno trovare pronti. Il gol-vittoria arriva al 56' grazie a Piatek che capitalizza al meglio un assist di Gonzalez. Annullato al 61' l'1-1 di Malinovskyi per un fuorigioco di Hateboer: Gasperini non gradisce e viene espulso per proteste. Piatek impallina la Dea: colpo Fiorentina

























































































LA PARTITA

Il Pistolero impallina la Dea e ora Firenze può sognare in grande, con il quarto posto occupato dall'odiata Juve e dall'ex idolo Vlahovic a sole 5 lunghezze, che diventerebbero 2 in caso di vittoria con l'Udinese nel recupero. La Viola si conferma bestia nera dell'Atalanta (tre vittorie su tre tra campionato e Coppa Italia), ma Gasperini ha tanto da recriminare: in primo luogo per un attacco decimato e privo di due campioni come Zapata e Muriel; in secondo luogo per la rete dell'1-1 annullata a Malinovskyi per un fuorigioco di Hateboer che è solare, ma che non pare influenzare l'azione che si conclude con il sinistro vincente dell'ucraino. Una gara equilibrata, che alla fine non ha messo in mostra lo spettacolo che ci si aspettava, spezzata dal gol di Piatek, in difficoltà per lunghi tratti di gara contro Demiral ma letale quando gli capita un pallone dentro l'area. Italiano può anche gioire per la prova della difesa, imperniata su un sontuoso Milenkovic, e sulla crescita di Nico Gonzalez, devastante quando parte palla al piede. Per Gasperini oltre il danno la beffa: contro la Sampdoria dovrà inventarsi la difesa per le assenze per squalifica di Demiral e Djimsiti, a cui si aggiunge l'infortunato Palomino.

Italiano deve rinunciare a Terracciano messo ko dalla tonsillite e rilancia tra i pali Dragowski. In attacco c'è Piatek, con ai lati Sottil e Nico Gonzalez. Gasperini è senza prime punte: davanti Koopmeiners, Malinovskyi e Boga, con l'olandese che agisce da falso nove. In palio ci sono punti importanti per l'Europa e la gara stenta a decollare. La Viola prova a sfondare sulle fasce, con Gonzalez che prima tenta una rovesciata senza fortuna (6') e poi schiaccia di testa un cross di Sottil, con Musso che si salva in due tempi. La Dea, invece, prova a trovare buchi centrali e ci riesce in una sola occasione, quando Malinovskyi manda in porta Koopmeiners fermato da Dragowski in uscita (33'). Italiano perde Torreira per una botta e inserisce Amrabat. L'ultima emozione di un primo tempo molto combattuto capita sul destro di Sottil, ma Musso vola e respinge, rimediando a un suo errore nel rinvio. Sul taccuino di Doveri finiscono Malinovskyi, Dijmsiti, Demiral e Milenkovic: gli ultimi tre, diffidati, salteranno il prossimo turno.

La ripresa si apre nel segno di Nico Gonzalez, scatenato sulla fascia destra: Castrovilli spreca malamente calciando sopra la traversa un assist del compagno (47'), che si ripete e ha maggiore fortuna con Piatek: il polacco stoppa, prende il tempo a Musso e lo batte di destro (56'). La reazione della Dea è in un tiro di Koopmeiners murato da Milenkovic (60'), ma soprattutto nel sinistro di Malinovskyi che fulmina Dragowski un minuto dopo. La gioia del fantasista ucraino è immediatamente interrotta dalla bandierina del guardalinee, che segnala il fuorigioco di Hateboer. Il Var conferma, ma l'olandese non pare influire nell'azione. Una decisione che fa infuriare Gasperini, che viene espulso da Doveri, e l'Atalanta intera che annuncia il silenzio stampa. La girandola di cambi non sortisce effetti, il forcing atalantino non porta ulteriore preoccupazioni a Dragowski e al triplice fischio di Doveri esplode tutta la gioia del Franchi.

LE PAGELLE

Nico Gonzalez 7 - La sua gara inizia con una rovesciata da dimenticare, ma con il passare dei minuti prende sempre più confidenza. Musso respinge un suo colpo di testa schiacciato, poi nella ripresa mette le vesti dell'assistman con due cioccolatini solo da scartare: Castrovilli spreca malamente, Piatek fa centro.

Piatek 7 - La Dea si conferma una delle sue vittime preferite. Nel primo tempo fa fatica e perde tutti i duelli con Demiral, ma nella ripresa si riscatta e segna un gol da attaccante di razza e di un'importanza capitale. Sono 5 gol in 6 gare.

Milenkovic 7 - Il giustiziere dell'Atalanta in Coppa Italia è autorete di un'altra prestazione maiuscola, nonostante un giallo rimediato dopo pochi minuti. Chiude tutti gli spazi e Boga gli fa il solletico.

Malinovskyi 6,5 - Le fortune della Dea passano dai suoi piedi. Nel primo tempo manda in porta Koopmeiners, nella ripresa con il sinistro fulmina Dragowski ma il gol viene annullato tra le polemiche per un fuorigioco di Hateboer

Koopmeiners 5 - Gasp lo mette falso nove in un ruolo non suo, ma spreca malamente un assist al bacio di Malinovskyi che avrebbe probabilmente indirizzato la gara in un altro modo

Boga 5 - Pomeriggio da dimenticare per l'attaccante ex Sassuolo, che non riesce mai ad accendere il motore e sbatte costantemente contro i centrali toscani.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 1-0

Fiorentina (4-3-3): Dragowski 6,5; Odriozola 6, Milenkovic 7 (22' st Quarta 6), Igor 6,5, Biraghi 6 (30' st Terzic 6); Castrovilli 5,5 (22' st Duncan 6), Torreira 6 (38' Amrabat 6), Bonaventura 6,5 (31' st Maleh 6); Gonzalez 7, Piatek 7, Sottil 6,5. A disp.: Rosati, Callejon, Saponara, Cabral, Ikonè, Venuti, Nastasic. All.: Italiano 6,5

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 6 (31' st Scalvini 6), Demiral 6,5, Djimsiti 6 (13' st Pasalic 5,5); Hateboer 5,5, De Roon 6, Freuler 5,5 (14' st Pessina 5), Zappacosta 5,5 (14' st Pezzella 6); Koopmeiners 5, Malinovskyi 6,5; Boga 5 (37' st Mihaila sv). A disp.: Rossi, Sportiello, Mæhle, De Nipoti. All.: Gasperini 5,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 11' st Piatek (F)

Ammoniti: Djimsiti (A), Milenkovic (F), Malinovskyi (A), Demiral (A), De Roon (A), Amrabat (F), Toloi (A)

Espulsi: -

Note: Al 18' st espulso l'allenatore dell'Atalanta Gasperini per proteste

LE STATISTICHE

La Fiorentina ha ottenuto 42 punti in 25 partite di questo campionato, già più di quelli raccolti in tutta la scorsa stagione di Serie A (40).

L'Atalanta ha perso oggi la sua prima trasferta in questa Serie A: l'ultima sconfitta della Dea fuori casa in campionato risaliva infatti al marzo 2021 (v Inter).

L’Atalanta non ha trovato il successo per cinque partite consecutive di Serie A per la prima volta dall'ottobre 2018 (sette in quell’occasione).

L'Atalanta non è riuscita a trovare il gol in quattro delle ultime sette partite di Serie A, tante gare a secco quante nelle precedenti 47 nella competizione.

Krzysztof Piatek ha segnato quattro gol in Serie A contro l'Atalanta, diventata ora la sua vittima preferita nei maggiori cinque campionati europei.

Krzysztof Piatek ha trovato il gol per due partite consecutive nei Big-5 campionati europei per la prima volta dal maggio 2020, quando vestiva la maglia dell'Hertha.

Piatek ha segnato due reti in quattro partite di Serie A con la Fiorentina, una in più di quelle messe a segno in nove gare di campionato giocate con l'Hertha nella prima metà di questa stagione.

Cinque dei sei gol a cui Nicolás González ha preso parte in questa Serie A (due reti, quattro assist) sono arrivati proprio al Franchi.

Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski ha giocato 80 palloni nella gara contro l'Atalanta, più di qualsiasi altro giocatore in campo – l’ultimo portiere ad averne giocati di più in un singolo match di Serie A è stato Jean-François Gillet in Palermo-Torino dell’ottobre 2012 (85).