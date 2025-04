Gasperini e Atalanta, tutto fermo: prima la Champions poi aria di divorzio

Gian Piero Gasperini e l'Atalanta, un matrimonio che potrebbe finire dopo 9 anni di grandi traguardi. Il tecnico nerazzurro, ricevendo a Coverciano il premio USSI ha fatto un bilancio paraziale sulla stagione in corso e sul suo futuro, e proprio relativamente a questo discorso è sembrato molto sibillino: "Non ho mai detto che sarei andato via ma che non avrei rinnovato: è diverso". Gasp, in scadenza 2026, in effetti non ha ricevuto segnali dalla società per prolungare l'accordo, sintomo che le vedute sembrano molto distanti: se anche l'Atalanta volesse partire con un nuovo ciclo sarebbe difficile che avvenisse con un allenatore in scadenza, tutto fa quindi pensare che a fine anno sarà divorzio.