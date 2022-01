Serie A: Atalanta-Inter 0-0, la Dea rallenta la corsa di Inzaghi

ATALANTA-INTER 0-0

Si ferma a 8 la striscia di vittorie consecutive dei campioni d'Italia. Musso e Handanovic i migliori in campo

di

ANDREA GHISLANDI

Si ferma a 8 la striscia di vittorie consecutive dell'Inter, che nella 22a giornata di Serie A pareggia 0-0 con l'Atalanta e si porta a +2 sul Milan secondo in classifica. Nel primo tempo l'occasione più ghiotta capita a Sanchez, ma Musso è strepitoso (24'). A inizio ripresa Handanovic è super su Pessina (49'), poi il portiere argentino dice no alle conclusioni di Dzeko (59') e Vidal (76'). Nel finale lo sloveno salva su Muriel e Pasalic. Inter, la striscia di vittorie si ferma a 8

























































Ultime gallery Vedi tutte

LE PAGELLE

Musso 7,5 - Insieme al collega Handanovic è il grande protagonista del match. Nel primo tempo è superlativo su Sanchez, nella ripresa dice no anche a Dzeko e Vidal. Una sicurezza.

Pezzella 6,5 - Il salvataggio su Darmian nella ripresa vale quanto un gol. Spinge con un certa regolarità e occupa bene gli spazi.

Pessina 5,5 - Un po' troppo confusionario e impreciso, ha sul piede il pallone dell'1-0 ma sbatte contro Handanovic. Grande parata dello sloveno, ma con un po' più di freddezza sarebbe potuto andare diversamente.

Handanovic 7,5 - Festeggia nel migliore dei modi la 350a in A con l'Inter. Inoperoso nel primo tempo, grande protagonista nella ripresa: prodigioso su Pessina, reattivo su Muriel e attento su Pasalic nel finale.

Skriniar 6,5 - Spostato centrale per la panchina di De Vrij, lo slovacco si disimpegna molto bene e con grande attenzione. Muriel è un cliente difficile, ma lui lo argina abbastanza bene.

Dzeko 5,5 - L'impegno non si discute, ma la precisione non è carattertistica di stasera. Grave, soprattutto, l'errore di testa dopo la torre di Dumfries nel secondo tempo.

IL TABELLINO

ATALANTA-INTER 0-0

Atalanta (4-2-3-1): Musso 7,5; Djimsiti 6, Demiral 6,5, Palomino 6,5, Pezzella 6,5; De Roon 6, Freuler 6; Pessina 5,5 (33' st Miranchuk sv), Koopmeiners 6,5, Pasalic 6; Muriel 6 (41' st Piccoli sv). A disp.: Rossi, Sportiello, Scalvini, Zuccon, Cittadini, Panada, Zappacosta. All.: Gasperini 6,5

Inter (3-5-2): Handanovic 7,5; D'Ambrosio 6, Skriniar 6,5, Bastoni 6 (38' st De Vrij sv); Darmian 5,5 (21' st Dumfries 6), Barella 6,5, Brozovic 6, Calhanoglu 5,5 (21' st Vidal 6), Perisic 6; Sanchez 6 (22' st Correa 5,5), Dzeko 5,5 (37' st Lautaro Martinez sv). A disp.: Radu, Gagliardini, Vecino, Sensi, Kolarov, Ranocchia, Dimarco. All.: Inzaghi 6,5

Arbitro: Massa

Marcatori: -

Ammoniti: De Roon (A), Brozovic (I), Calhanoglu (I), Palomino (A)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

L’Inter non è andata a segno in una gara di Serie A per la prima volta da gennaio 2021 (0-0 contro l’Udinese), interrompendo una serie di 39 partite consecutive in gol.

L’Atalanta non è andata a segno in due delle ultime tre gare di Serie A (0-0 in entrambe le occasioni), tante volte quante nelle precendenti 30 partite nella competizione.

L’Inter ha tenuto la porta inviolata in cinque partite di fila in Serie A lontano da San Siro per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria.

Samir Handanovic ha tenuto la porta inviolata in 150 incontri interi con la maglia dell’Inter considerando tutte le competizioni.

L’Atalanta non è andata a segno in sei delle ultime 10 gare di campionato contro l’Inter – in tre di queste la partita è terminata 0-0.

L’Atalanta ha chiuso la gara con un possesso palla medio del 36%, il più basso per i bergamaschi in una gara di Serie A da gennaio 2018, contro la Roma (33%).

Samir Handanovic è l'ottavo giocatore dell'Inter (e il primo portiere) che ha tagliato il traguardo delle 350 presenze in Serie A in nerazzurro.

Danilo D'Ambrosio ha giocato la sua 200ª gara in Serie A con l'Inter, mentre per Alessandro Bastoni questa è stata la 100ª partita con i nerazzurri considerando tutte le competizioni.