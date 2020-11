Liverpool-Atalanta 0-2, Gasperini: "Che soddisfazione! Abbiamo espresso i nostri valori"

QUI ATALANTA

Due a zero in casa del Liverpool in Champions League e l'Atalanta ha scritto un'altra pagina importante della propria storia a firma dei ragazzi di Gian Piero Gasperini: "Vincere qui contro una squadra di questo valore è una grandissima soddisfazione - ha commentato a caldo il tecnico nerazzurro - oltre che fondamentale per il cammino in Champions". La Dea ha dimostrato carattere e idee chiare: "Abbiamo fatto una grande partita riuscendo a esprimere i nostri concetti. Loro avevano qualche giocatore diverso rispetto all'andata, ma noi abbiamo giocato una partita migliore riuscendo a essere compatti e vicini, giocando tecnicamente bene. E' un risultato meritato".

Una mossa vincente Gasperini l'ha fatta cambiando il modo di giocare della sua Atalanta: "L'inserimento di Pessina ha aiutato molto - ha commentato il tecnico a fine partita -. E' una soluzione, poi con Gomez e Ilicic davanti abbiamo giocato molto. Per altre partite abbiamo pronte altre soluzioni". Ad Anfield ha ritrovato il gol Ilicic, il 50° con la maglia dell'Atalanta: "Sono felice per lui, deve ritrovare la convizione di tornare in area. Questo gol è davvero molto importante".

Con il successo di Liverpool l'Atalanta si è garantita la prosecuzione europea, se non sarà Champions sarà comunque Europa League: "La partita decisiva sarà con l'Ajax, vedremo quanti risultati avremo a disposizione. Vogliamo continuare in Champions, ma ci giocheremo tutto ad Amsterdam". Intanto però il successo in casa del Liverpool è storia: "Per me questo è uno stadio che tutti vedono come la storia del calcio. questo successo ci deve dare la spinta. Aver vinto su questo campo è forse il successo migliore di sempre come prestigio".

Vedi anche Champions League Champions League, Liverpool-Atalanta 0-2: la Dea domina ad Anfield con Ilicic e Gosens