L'Atalanta non indosserà la maglia con lo skyline 'sbagliato': "Rammaricati e dispiaciuti"

Per l'Atalanta niente divisa speciale contro la Roma: "Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni, al fine di evitare ogni ulteriore strumentalizzazione, vista l’importanza della partita, la Società ha deciso che la squadra scenderà in campo indossando la prima maglia gara ufficiale". Di fatto accolta la richiesta dei tifosi che avevano chiesto di non indossarla a causa della presenza dello skyline che sarebbe quello di Torino e non di Bergamo alta, nonostante le smentite dello sponsor tecnico. Atalanta, le magliette di Natale twitter

"La maglia è sbagliata!! Per rispetto non va indossata". Con quest'ultima parola sottolineata in rosso: l'eloquente striscione dei tifosi nerazzurri era stato lasciato tutta la notte sulla recinzione lato corso Europa a Zingonia, frazione di Ciserano, sede dell'Atalanta. Lo sponsor tecnico Joma aveva già smentito l'errore nei giorni scorsi. La maglia verrà poi messa all'asta per beneficenza a favore dell'Associazione Amici della Pediatra Onlus.

