Il Papu Gomez imita Ronaldo in barca: "Non vedo differenze"

23/06/2019

Il Papu Gomez lancia la sfida a Cristiano Ronaldo. Non sul campo ma in vacanza. L'argentino dell'Atalanta ha pubblicato su Instagram una sua foto, con addominali in bella vista, mentre sale in barca, nella precisa e identica posizione di CR7. Quindi ha commentato ironicamente (taggando anche il rivale portoghese): "Non vedo differenze". Numerosi, e inevitabili, i commenti da parte di compagni di squadra e colleghi. "Dovresti abbronzarti un po' di più" il consiglio di De Roon. 'Spietato' il messaggio di Petagna: "Il conto in banca sicuro". Sulla stessa lunghezza d'onda Alino Diamanti: "Siete fisicamente uguali... ti mancano solo gli altri 112 metri di barca. Ma a noi non interessa!".