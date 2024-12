I tifosi cantano, la squadra vola, Gasp si nasconde ma l'Atalanta può sognare

Una delle domande che più gli vengono rivolte ultimamente è su quale squadra, dal 2016 in poi, sia la migliore. Quella che ha sfiorato la semifinale di Champions nel 2020 con Ilicic e Gomez? O quella che ha vinto l'Europa League e che, con qualche correttivo, sta volando in questa stagione? Gasp non risponde. Dal suo punto di vista è come chiedere a un genitore quale sia il figlio preferito. C'è solo la certezza di aver innestato, in un Dna fatto di principi rigorosi, lievi varianti per assecondare chi, di volta in volta, è stato chiamato a indossare quella maglia. La versione 2024/25 sembra davvero la più completa e non solo per la marcia che sta lasciando a bocca aperta l'Italia e l'Europa.