Gasperini: "Juric era già allenatore in campo, può metterci in difficoltà"

VERSO ATALANTA-TORINO

L'allenatore dei bergamaschi ha parlato nella conferenza stampa di vigilia della partita contro i granata

"Juric è stato mio giocatore ed è stato un allenatore in campo. Esprimeva il concetto di fase difensiva, di pressing. Da giocatore non sopportava di vedere la palla nei piedi dell'avversario". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Torino, parlando dell'allenatore granata. "Juric mette in difficoltà tutti, è l'allenatore giusto per il Torino", ha aggiunto, spiegando che "domani conterà molto il risultato, è una partita difficile per noi, che dovremo affrontare con il giusto piglio".

"Mercato chiuso? E chi l'ha detto? Non lo so, il mercato è appena iniziato", ha aggiunto Gasperini. "Qualunque squadra è sul mercato, ma non può essere finito il 5 gennaio. Le operazioni possono essere fatte fino al 31 gennaio, ogni società ha la giusta attenzione. Non è un mercato facile per nessuno, tutti stanno lavorando attentamente, poi sono molto più le chiacchiere degli affari, ma è sempre stato così".

Gasperini ha poi parlato degli obiettivi stagionali: "Il girone di ritorno sarà molto più complicato e difficile dell'andata perché tutte le squadre miglioreranno. Quale record vorrei migliorare io nel 2022? Sono stati tutti importanti, ma se devo scegliere, allora dico il numero di vittorie".