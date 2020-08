Champions League, Atalanta: ultimo allenamento e poi la partenza per Lisbona

Tutto pronto in casa Atalanta per la trasferta di Champions League a Lisbona, dove mercoledì alle 21 al "Da Luz" i nerazzurri incontreranno il Paris Saint-Germain nel quarto di finale in gara unica. La squadra ha svolto prima di pranzo l'ultimo allenamento in sede a Zingonia prima della partenza, prevista per le 17 in charter dall'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). Squadra e staff, meno di 70 persone in tutto, alloggeranno nell'albergo top secret indicato dall'Uefa utilizzando il "Pina Manique", centro sportivo e stadio del Casa Pia (serie B portoghese), come campo per la rifinitura della vigilia.